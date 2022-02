Morto Andrea Rachello, noto industriale ed ex assessore comunale di Roncade

TREVISO - La città di Roncade dice addio al noto industriale Andrea Rachello, venuto a mancare nella giornata odierna a quasi 92 anni. Dal 1981 "Cavaliere della Repubblica" e poi “Cavaliere ufficiale”, il nome di Andrea è indissolubilmente legato al premiato Molino Rachello, fondato nel 1959 a Musestre in Via Everardo e che oggi è in grado di macinare 2.500 quintali di grano al giorno. Originario di Cendon di Silea, la sua è difatti una dinastia di mugnai in attività fin dal lontano 1875 e oggi portata avanti dai figli Gabriele e Gianni e dalla nipote Sara. Rachello è però anche ricordato per essere stato prima assessore comunale dal 1975 al 1985 nelle file della Democrazia Cristiana e poi consigliere comunale per ulteriori dieci anni.

Una carriera folgorante la sua, che lo ha visto ricoprire anche la carica di vicepresidente della Banca di credito cooperativo di Monastier e a fondare, nel 1981, l’AIDO Roncade (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule). Inoltre, in passato Rachello ha anche presieduto il Gruppo delle industrie molitorie, pastarie e dolciarie di Confindustria. Uomo tenace e laborioso, lascia nel dolore la moglie Luigina De Lazzari, i figli Gabriele e Gianni e i cinque nipoti Sara, Edoardo, Abramo, Giovanni e Matilde. Le esequie si terranno venerdì 25 febbraio alle ore 15 nella chiesa di Musestre.