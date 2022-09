Sernaglia, addio ad Amedeo Collodet, primogenito di una famiglia di 11 fratelli

SERNAGLIA - Amedeo Collodet non c'è più. Nato a Sernaglia della Battaglia nel gennaio del 1937. Primo di una numerosa famiglia di undici figli, ha incominciato a lavorare fin da bambino in campagna con il padre. E' poi diventato un operaio molto noto sia in Italia sia all'Estero.

La vita con lui è stata severa. Nel 1993 ha perso il suo figlio minore Ivan a soli 17 anni. Dopo poco gli è morta la moglie e nel 2016 a soli 42 anni gli è venuto a mancare anche l'altro figlio, Mirco. Trovatosi solo e provato dalle numerose sofferenze, ha passato i suoi ultimi anni in casa di riposo.

I funerali si svolgeranno martedì, 6 settembre, alle 10:30 nella chiesa di Sernaglia della Battaglia.