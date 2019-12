​Addio a Masi maestro di stile Treviso perde la sua voce

TREVISO «Prego gli organizzatori di farmi avere qualche genere di conforto». Era un invito, ma sembrava un ordine. L'organizzatore di turno si precipitava e gli versava un bicchiere di vino. E tutti, sia in campo che in tribuna, sorridevano. La sera del giorno di Natale, a Treviso, è mancato Aldo Masi, voce elegante e animatore della vita sportiva cittadina. Aveva 78 anni e da qualche tempo era ricoverato all'hospice Casa dei Gelsi, dove l'altro ieri si è spento.



IL PERSONAGGIO

Diplomato all'Isef e laureato in Lettere, Aldo Masi aveva l'atletica scolpita nel cuore: era stato insegnante di educazione fisica ma anche allenatore, dirigente e giudice di gara. Aveva scoperto campioni come Gabriele Ferrero e Fulvio Maleville, e talenti in erba come Salvatore Bettiol, che per primo aveva notato in una corsa di paese. Fu commissario del Comitato provinciale della Fidal e, dopo una parentesi a metà degli anni '80 da assessore al Bilancio del Comune di Treviso, con i sindaci Gentilini e Gobbo era diventato consulente del referato allo Sport, organizzando memorabili manifestazioni scolastiche alla Ghirada e a Villa Margherita. I più, però, lo ricordano soprattutto in veste di speaker. Un autentico maestro - anche di stile - che, con il sigaro tra le labbra, il microfono in mano e l'immancabile registratore a cassetta sul tavolo, esprimeva una passione senza confini per l'atletica. Non c'era gara, dalle riunioni provinciali agli eventi di piazza, dai cross alle maratone, che Aldo Masi non avesse commentato. Non c'era atleta - campione o no - a cui non avesse riservato una citazione, un sorriso, un consiglio.



IL RICONOSCIMENTO

Alla fine del 2017, a Tarzo, era stato premiato con il riconoscimento alla carriera nel corso dell'annuale festa provinciale. Salì sul palco commosso, insieme ad alcuni dei suoi allievi d'un tempo e ad Aleardo Scalco, presidente dell'Atletica Stiore, società da lui fondata nel 1976 e di cui era presidente onorario. Negli ultimi anni, con l'avanzare dell'età, lo si vedeva sempre meno sui campi di gara, ma, anche da lontano, continuava a seguire quel mondo che aveva rappresentato gran parte della sua vita.



IL CORDOGLIO

La voce di Aldo Masi continuerà ad accompagnare i ricordi di migliaia di atleti che, grazie a lui, almeno per un istante, si sono sentiti protagonisti. Grandi e piccini. Soprattutto questi ultimi, che lui chiamava microbi e tali rimanevano anche quando non avevano più l'età. «Hai trasformato l'atletica in un mondo fantastico», ha scritto su Facebook un'atleta. Lo immaginiamo già a chiacchierare d'atletica con Ivo Merlo, altra colonna del movimento trevigiano, che l'ha preceduto sulle piste del cielo in questo disgraziato 2019.

