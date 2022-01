PIEVE DI SOLIGO - Si è spento mercoledì 19 gennaio all'ospedale di Castelfranco Veneto, dopo una lunga malattia, il geometra pievigino Marco Frare, noto agente immobiliare e amministratore condominiale. Aveva 51 anni. La notizia della sua morte si è diffusa a macchia d'olio, non soltanto a Pieve di Soligo, dove il professionista viveva con la moglie Silvia e i due figli di 5 e 10 anni, ma in tutto il Quartier del Piave, in quanto era un uomo molto conosciuto e stimato. Da oltre 30 anni gestiva con serietà e grande professionalità la storica agenzia immobiliare Soligo nella centralissima via Giuseppe Vaccari, che aveva rilevato negli anni novanta.

LA MALATTIA

Quattro anni fa aveva scoperto un tumore al fegato e aveva accettato di farsi operare dallo staff di Chirurgia Epatobiliare e dei trapianti Epatici dell'Agenzia Ospedaliera Universitaria di Padova, guidata dal professor Umberto Cillo, con una tecnica nuova e sperimentale che gli aveva regalato una nuova vita. Un intervento con debutto internazionale per la chirurgia padovana. L'altro aspetto eccezionale della storia è stato che a donare il 20% del proprio fegato non era un consanguineo, bensì suo cognato, scelto dai medici fra tre candidati, perché risultava il più idoneo. Di questo straordinario intervento eseguito dalla équipe padovana, ne parlarono molti giornali e televisioni di mezzo mondo. Purtroppo a distanza di tempo, quando Marco aveva ripreso a lavorare nella sua agenzia, con la stessa grinta, gentilezza ed intraprendenza e sembrava che l'operazione di quattro anni fa fosse soltanto un brutto ricordo, il male ha bussato di nuovo alla sua porta, colpendo altre parti vitali del corpo, stavolta senza via d'uscita.

IL CORDOGLIO

«Ricordo con molto affetto la persona di Marco - ha dichiarato il sindaco Stefano Soldan - sempre gentile e affabile, un esempio di coraggio e dei attaccamento alla vita, che ne fa di lui uno degli emblemi, anche in questa particolare fase storica. Desidero ricordarlo anche come amico, con quel suo sorriso che sempre lo contraddistingueva». L'amministrazione si stringe attorno alla famiglia tutta in modo particolare alla moglie, ai figli, ed a tutti i familiari. Marco lascia nel più profondo dolore la moglie Silvia, i figli Leonardo e Nicolò, la mamma Nadia, il papà Franco, la sorella Silvia con Andrea, e i tanti parenti ed amici che nei momenti difficili della sua malattia gli sono sempre stati molto vicini. Il funerale sarà celebrato oggi, 21 gennaio, alle 15 nel duomo di Pieve di Soligo.