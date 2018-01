Addio Adriano, l'imprenditore di successo nato dal nulla stroncato dal tumore

di Michele Miriade

SILEA - Lutto nel mondo dell'e dello. All'età di(era nato nel 1961 a Silea) è deceduto martedì sera alle 22, all'ospedale di Treviso,. Il tumore ai polmoni e alla schiena, diagnosticato nel novembre 2016, e contro il quale ha combattuto con coraggio e determinazione, non gli ha dato scampo. Lascia la moglie Claudia Abate, che lo ha sostenuto e curato, la figlia Valentina di 24 anni che lavora nell'azienda di famiglia e il figlio Emiliano di 16 anni, studente e il fratelli Francesco, Dino e Maria. Adriano Moro era molto conosciuto a Silea per l'attività imprenditoriale fondata nel 1985 con i fratelli Francesco e Dino, la Fratelli Moro, azienda di manufatti in cemento e canali di drenaggio con sede in via Frati 8 a Silea. Un'e che Adriano gestiva da solo: era diventato un imprenditore di successo a capo di un'attività che pian piano ha varcato i confini del Veneto e che dà lavoro a 25 dipendenti...