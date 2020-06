Matteo morto a 23 anni a casa di un amico dopo una lite: aperta un'inchiesta

BORSO DEL GRAPPA - La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo sulla morte di Matteo Martin, il 23enne di Romano d'Ezzelino trovato privo di vita venerdì mattina nel salotto di casa di un amico, a Borso del Grappa, dove aveva passato la notte. L'inchiesta affidata al sostituto procuratore di turno Giulio Caprarola è a carico di ignoti. Il reato ipotizzato, al momento, è quello di morte in conseguenza di altro reato. L'iscrizione per poter procedere all'autopsia sul corpo del giovane vicentino, che verrà eseguita all'inizio della prossima settimana. Stando ai primi riscontri medici il 23enne sarebbe stato colto da un infarto durante la notte passata a casa dell'amico trevigiano. Non sono state trovate tracce di stupefacenti nell'abitazione, ma sarà l'esame autoptico a stabilire con precisione cosa abbia provocato la crisi cardiaca del ragazzo, magari escludendo definitivamente altre ipotesi se non quella di una tragica fatalità.

LA TRAGEDIA

Giovedì sera Martin aveva raggiunto in macchina Borso del Grappa per far visita a un amico e, al termine della serata, aveva deciso di passare lì la notte. «Aveva litigato con i familiari - ha spiegato l'amico, 24 anni - e per questo mi aveva chiesto di ospitarlo. Ci conosciamo da anni, e abbiamo chiacchierato fino a mezzanotte guardando la televisione. Poi siamo andati a dormire». I due ragazzi, ha assicurato il 24enne trevigiano ai carabinieri, non avrebbero assunto alcuna sostanza particolare né d'altronde è stata trovata traccia di droghe nell'abitazione il mattino successivo, quando è stato lanciato l'allarme. «Mi sono alzato verso le 9 - ha ricostruito il 24enne -, ma quando sono andato a svegliare Matteo mi sono reso conto che era privo di sensi». La chiamata al 118 è stata immediata, ma i medici non hanno potuto far nulla per salvare il 23enne vicentino, probabilmente già morto da diverse ore. Il decesso sarebbe sopraggiunto durante la notte. Matteo sarebbe stato colto da un improvviso attacco cardiocircolatorio alle prime luci del mattino, spirando nel sonno, per cause naturali. Un malore improvviso insomma quanto, stando ai primi riscontri medici, imprevedibile.

IL LUTTO

Matteo Martin aveva frequentato a Montebelluna il liceo Levi, dove si era diplomato nel 2018 all'indirizzo classico. E ieri in tanti lo hanno ricordato. A cominciare dai suoi compagni di liceo, che hanno pubblicato foto e ricordi sulle proprie pagine Instagram. Immagini di Matteo immortalate in classe ma anche nei momenti di svago, sorridente e simpatico. E anche gli insegnanti non hanno dimenticato l'allievo. «Un'ombra nera nell'euforia dell'ultimo giorno di scuola. Ciao Matteo», ha scritto la professoressa di latino e greco Maddalena Monico sulla propria pagina Facebook. La morte di un ragazzo di 23 anni è risultata stridente e dolorosa a scuola, e pure nelle video lezioni dell'ultimo giorno qualche professore ha ricordato Matteo con gli studenti delle rispettive classi.

