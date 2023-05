PAESE (TREVISO) - E' giallo. Uomo e donna trovati morti in una casa a Paese. I Carabinieri di Treviso sono intervenuti oggi, 3 maggio, attorno alle 14, in un'abitazione del Comune di Paese dove sono stati trovati i corpi senza vita di un uomo e una donna. Stando alle prime informazioni, i due sarebbero deceduti in seguito a dei colpi d'arma.

+++notizia in aggiornamento+++