Rircordo dei morti di Covid a Treviso, il direttore generale Usl 2 Francesco Benazzi: «Tre anni che per me sono stati come una guerra» Video

TREVISO - Scoperta questa mattina, 18 marzo, nel giardino davanti all'edificio che ospiterà l'Unità operativa di malattie infettive dell'ospedale Ca' Foncello, la targa che ricorda le vittime del Covid. L'iniziativa in occasione della Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime della pandemia nata da una mozione presentata in consiglio comunale, ha visto anche la piantumazione di un Ginkgo Biloba. A prendere parola con un toccante discorso è stato il direttore generale dell'Usl 2 Francesco Benazzi che ha sottolineato: «Questi tre anni di pandemia sono stati come una guerra, un bombardamento».

Video di Mattia Mocci, Nuove Tecniche