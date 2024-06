Schianto mortale in moto a Borso del Grappa, la passeggera miracolata è in ospedale: «E' ancora sotto choc»

BORSO DEL GRAPPA (TREVISO) – È ancora sotto choc, in ospedale a Castelfranco, la 27enne, di San Zenone degli Ezzelini, che era in sella allo scooterone che si è schiantato contro il muretto di un’abitazione, in via Molinetto, a Semonzo, frazione di Borso del Grappa. Nel terribile incidente ha perso la vita a Giovanni Auguadro, 46enne, residente a Bassano, ma originario del Salento. Era lui a guidare la moto, dietro, come passeggera, la 27enne che è stata sbalzata di sella riportando ferite multiple.

Ma non è in pericolo di vita.

La moto, subito dopo lo schianto, si era incendiata e sul posto sono giunti il Suem, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Gli agenti ieri non si sono recati in ospedale a Castelfranco, per raccogliere la testimonianza della 27enne sul terribile incidente proprio in considerazione del fatto che è ancora sconvolta per l’accaduto. Nei prossimi giorni sarà sentita in quanto è importante la sua testimonianza per la ricostruzione dell’uscita autonoma di strada.

La Procura del Tribunale ha aperto un fascicolo, modello 45, come atti relativi alla morte di Auguadro per verificare se ci siano state responsabilità nella morte del 46enne. Si tratta di un atto dovuto che potrebbe prendere la strada dell’archiviazione nel caso non si ravvisassero responsabilità di terzi nello schianto mortale.