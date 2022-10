Morta a 54 anni Stefania Miuzzo, l'anima del volontariato di Bibano

BIBANO (GODEGA DI SANT'URBANO) - Lutto in tutto il paese, è morta Stefania Miuzzo di 54 anni. Molto conosciuta a Bibano e in tutta Godega, da qualche tempo lottava contro la malattia che l'altra notte si è aggravata e ne ha provocato il decesso. Impiegata commerciale a Conegliano, era nota soprattutto per il suo grandissimo ed instancabile impegno nel mondo del volontariato all'interno delle iniziative della parrocchia dov'è anche stata membro del consiglio pastorale, e del Grest. Non mancava mai neanche alla sfilata dei carri allegorici.