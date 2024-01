Tragedia a Roncade. Donna di 50 anni travolta da una catasta di legna, è morta sul colpo

RONCADE (TREVISO) - Donna travolta da una catasta di legna: è morta sul colpo. La vittima è una 50enne che si era recata nella legnaia nel cortile della propria abitazione. La tragedia nel pomeriggio di oggi, 31 gennaio, poco dopo le 16.30 in via Erbe a Roncade.

L'allarme e i soccorsi

A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa allarmati dal forte rumore ma per la donna non c'è stato niente da fare, è morta schiacciata dal peso della legna che le è piombata addosso.

Stando infatti ad una prima ricostruzione dei fatti, la 50enne, che era a casa da sola, è stata investita dalla legna accatastata rovinando a terra. Una trappola mortale che non le ha lasciato scampo. Immediato l'arrivo dei carabinieri e dei sanitari del Suem 118 che hanno spostato la legna per soccorrere la donna ma niente altro hanno portuto fare se non constatarne il decesso. Per i soccorsi, erano stati allertati anche i vigili del fuoco ma sono subito rientrati in quanto il corpo della donna era già stato liberato.