GODEGA - Ha suscitato profonda commozione la morte di Rachele Carnelos, 51 anni, originaria di Codognè ma da trent’anni residente a Bibano dove si era trasferita dopo il matrimonio con l’amato Dino Dal Pietro. Lavorava a Roverbasso in un negozio di calzature. Conosciuta e stimata da tutti in paese per il suo carattere solare e aperto lascia un vuoto tra quelli che l’hanno conosciuta. La coppia ha avuto due figli, Eleonora e Giacomo; da alcuni mesi Eleonora è diventata mamma mentre Giacomo lavora nella fabbrica di papà a Carpesica.

Lo stesso tragico destino che ha colpito Rachele era toccato al fratello Mauro, colpito dal male e mancato all’affetto dei suoi cari quasi due anni fa a 45 anni. Durante la malattia del fratello la donna lo aveva seguito amorevolmente fino all’ultimo. Rachele Carnelos si è spenta venerdì a Padova attorniata dall’affetto dei suoi cari. Lascia la mamma Maria e il papà Bruno, il marito e i figli, i fratelli Paolo e Marco. Le esequie saranno celebrate nella chiesa parrocchiale di Bibano domani alle 14.30. Le eventuali offerte raccolte saranno devolute per volontà della stessa Rachele alla scuola materna Enrico Rigato.