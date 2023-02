CASTELFRANCO (TREVISO) - Due comunità in lutto. Le città di Castelfranco Veneto e Monselice piangono l'improvvisa scomparsa della dottoressa Elena Simonetto, storica pediatra e internista castellana legatissima all'Usl 6 Euganea. Il decesso a 79 anni, nella nottata tra lunedì e martedì. La dottoressa Simonetto, che già in passato aveva affrontato un tumore al seno, si era sentita poco bene il 30 dicembre. A seguito dei controlli era emerso che soffriva di un grave linfoma in fase acuta, aggravato dal Covid che aveva appena contratto. Vista la delicata situazione di salute la 79enne è stata ricoverata allo Iov di Castelfranco. Le sue condizioni sono peggiorate giorno dopo giorno, fino a quando i postumi di una insufficienza renale le hanno spento il sorriso.

La vita e la carriera

Nata e cresciuta a Castelfranco, si era laureata in Medicina e Chirurgia nel 1971 all'Università di Padova per poi specializzarsi all'Università di Verona in Medicina interna e Pediatria, mentre all'Università di Genova aveva ottenuto la specializzazione in Endocrinologia. Simonetto ha sempre esercitato come medico in ospedale sia a Monselice che a Conselve fino al raggiungimento della pensione. «Mia sorella ha dedicato tutta la sua vita al lavoro. La cura dei suoi innumerevoli pazienti era la sua ragione d'esistere - la ricorda commossa la sorella Diva, noto medico trevigiano in pensione dal 2016 dopo trent'anni di primariato nella Dermatologia dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso - Persona schietta, sempre disponibile con il prossimo e grande cattolica, era amata da tutti, soprattutto dai suoi bambini grazie al suo cuore grande come una casa. Era la memoria storica della nostra famiglia. Mi mancherà moltissimo, eravamo unite nel profondo. Ci tengo a ringraziare di cuore i medici dello Iov. Sono stati incredibili, hanno fatto davvero di tutto per salvare la vita di Elena». Molto legata ai genitori, con cui ha sempre convissuto, Elena Simonetto non si era mai sposata e non aveva figli.

Il funerale

Lascia nel dolore la sorella Diva, il nipote Matteo, il cognato Enzo, i cugini e tantissimi tra amici, colleghi ed ex pazienti. Le esequie domani alle 15.30 nel Duomo di Castelfranco la dottoressa verrà tumulata nella cappella di famiglia al cimitero di Castello di Godego. Eventuali offerte saranno donate alla Lilt.