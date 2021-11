Alba ha raggiunto l'amato Ado. Se ne va la moglie di Campeol, storico patron delle Beccherie. Addio a mamma e papà del Tiramisù

TREVISO - Ancora un lutto nella famiglia Campeol: pochi giorni dopo il marito Ado, è morta la moglie, Alba Di Pillo. Dire famiglia Campeol a Treviso significava parlare di Tiramisù e del ristorante "Le Beccherie". Con i due coniugi se ne va una parte importante della ristorazione trevigiana, quella di una volta, dove le parole d'ordine erano professionalità e calore, competenza e amore per il proprio mestiere.

Chi erano Ado e Alba

Il patron del ristorante Beccherie, scomparso all’età di 93 anni, dopo una vita trascorsa da ragazzo e fino al 2000 nel locale diventato simbolo della città e padre del “Tiramesù” (poi diventato Tiramisù) ideato nelle cucine di piazza Ancilotto, dietro palazzo dei Trecento, dalla moglie Alba sposata nel 1954. E l’intuizione geniale, nel 1970, di dare carta bianca alla moglie Alba e a Roberto Loli Linguanotto per trasformare lo “sbatudin” in Tiramisù grazie al mascarpone. Mitiche le peverade alle Beccherie, almeno come i bolliti, occasioni slow per godere del cibo e di quella particolare amenità che hanno i trevigiani quando si siedono a tavola. Ado è stato l’ultima icona della ristorazione trevigiana della tradizione, storico patron delle Beccherie, che ha fatto conoscere Treviso fuori dai confini. I clienti arrivavano da tutto lo stivale per degustare i suoi piatti: dall’oca arrosta con sedano, all’anatra e faraona, dalla pasta e fagioli al carrello dei bolliti e appunto il famoso dolce.

Il Tiramisù delle Beccherie



«In casa sua, grazie all’intuito e alla fantasia della moglie - ricorda Zaia - nacque uno dei successi dolciari più famosi al mondo come il tiramisù certificato dall’Accademia Italiana della Cucina. Rivolgo a tutti i famigliari le mie più sentite condoglianze - conclude Zaia - nel ricordo di una figura come Ado, che ha contribuito a fare grande Treviso». Da tempo Campeol aveva ceduto il testimone al figlio Carlo il quale, a propria volta aveva passato la mano a Paolo Lai, attuale patron delle Beccherie.