MOTTA DI LIVENZA (TREVISO) - Moglie e mamma di due figli se n’è andata all’età di 45 anni per una grave forma tumorale con cui ha combattuto per quasi quindici anni , con tenacia e coraggio. Purtroppo nelle ultime ore le sue condizioni sono peggiorate. Nella giornata di ieri il decesso. Motta piange Sara Casetta in Sgorlon: la notizia ha lasciato senza parole i tanti amici che conoscevano la sua grande forza d’animo, con cui ha lottato per tanto tempo.



IL CORDOGLIO

Da tutti descritta come mamma e moglie amorevole e sempre col sorriso sulle labbra, come testimonia la bella foto scelta dai familiari per l’epigrafe che annuncia l’ultimo saluto, lascia nel dolore il marito Luca, le figlie Alice con Alex e Caterina, le sorelle, la suocera Anna, la cognata Mariarosa, i cognati, i nipoti uniti ai parenti e amici. In queste ore al marito Luca, molto conosciuto in centro, e alla famiglia innumerevoli i messaggi di cordoglio e vicinanza. I funerali saranno celebrati nel Duomo San Nicolò Vescovo domani, con inizio alle ore 15. La salma arriverà dalla Casa Funeraria di Gorgo al Monticano. Dopo la cerimonia si proseguirà per la cremazione. Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questo pomeriggio, alle 18. Sarà possibile dare un saluto a Sara alla Casa Funeraria di Gorgo al Monticano oggi, giovedì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18; domani dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 in poi.



IL RINGRAZIAMENTO

La famiglia non chiede fiori, ma segnala che le eventuali offerte saranno destinate alla ricerca sul cancro. E ha riservato un ringraziamento particolare al dottor Federico Tombolini e al reparto di Oncologia dell’Ospedale di Oderzo per le cure prestate a Sara in questi anni.