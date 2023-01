Morta la mamma di Iole Tassitani, uccisa nel 2007 dal falegname di Bassano del Grappa. Addio a Marisa Rossi di Castelfranco Veneto

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Addio a Marisa Rossi, mamma di Iole Tassitani. E' spirata oggi, 18 gennaio, a 79 anni, nella sua casa dove viveva con il marito Luigi Tassitani, noto notaio, con cui era spostata da 58 anni. Aveva qualche problema di salute che l'aveva fatta entrare e uscire diverse volte dall'ospedale. L'ultimo ricovero alla fine dello scorso anno. Poi il ritorno a casa dove ha tirato il suo ultimo respiro.

La tragedia che ha colpito la famiglia con la morte di Iole

Originaria di Roma, si era trasferita a Castelfranco Veneto per il lavoro del marito con cui ha collaborato nello studio fino al 2009. Entrambi molto noti in città per il loro essere dei ligi lavoratori e delle persone molto composte anche nel dolore che li ha colpiti nel dicembre 2007 con la scomparsa della figlia Iole Tassitani trovata poi morta nel giorno della vigilia di Natale dello stesso anno. Un fatto che è stato agli onori della cronaca nera per diverse settimane e che vede ora Michele Fusaro, falegname di Bassano del Grappa, scontare una condanna di 30 anni. Una tragedia che ha colpito profondamente tutta la famiglia Tassitani e tutta la cittadina di Castelfranco. Marisa Rossi lascia il marito Luigi Tassitani e le figlie Luisa e Rosa Maria.