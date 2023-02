PONTE DI PIAVE (TREVISO) - Si assenta dal lavoro per una banale influenza, ma la situazione precipita a causa di una grave forma di polmonite. Ricoverata in ospedale a Oderzo, muore dopo solo due giorni: aveva 57 anni. Luciana Lorenzon lavorava a Montebelluna, impiegata nella filiale di Banca Intesa San Paolo. Era residente in piazza Marco Polo a Ponte di Piave: non più tardi mercoledì aveva accusato la spossatezza tipica dell'influenza di stagione. Dopo una visita al proprio medico di famiglia, le erano stati prescritti tre giorni di riposo dal lavoro. Ma all'improvviso la situazione è peggiorata, tanto che verso mezzogiorno di mercoledì i familiari hanno allertato i soccorsi. In centro a Ponte di Piave è giunta l'ambulanza del Suem che ha ricoverato la donna nel vicino ospedale di Oderzo. Da subito la 57enne è stata trasferita nel reparto di Terapia Intensiva per gravi carenze respiratorie. Infatti era stata riscontrata una polmonite batterica. Giovedì poi le condizioni di salute si sono aggravate ulteriormente, provocando il decesso.

La tragedia

Una tragedia inattesa che ha lasciato attoniti e senza parole familiari, amici e le tante persone che le volevano bene. Era molto conosciuta a Montebelluna, dove lavorava con professionalità e precisione. Prima di entrare in banca, aveva lavorato all'area del personale alla sede di Levada della Stefanel in seguito al diploma di perito per il turismo all'istituto Mazzotti di Treviso. Poi il cambio di orizzonte, con l'assunzione alla filiale di Mansuè della banca Cassa Rurale e Artigiana del Livenza. In seguito, l'istituto di credito era stato assorbito da Veneto Banca: sotto questa insegna aveva dunque prestato servizio in diverse filiali, come a Gaiarine, Candelù di Maserada e, infine, a Montebelluna. Dopo l'acquisizione di Veneto Banca da parte di Intesa San Paolo, Luciana aveva continuato a lavorare a Montebelluna, dove ormai era conosciuta e stimata da tutti.

Il volontariato

Oltre al lavoro aveva trovato il tempo per fare volontariato: era soccorritrice alla Croce Rossa. Lascia nel dolore la mamma Bruna, il papà Antonio e tutti i parenti. La celebrazione funebre è in programma domani, lunedì alle 15, in chiesa a Ponte di Piave. Al termine il corteo proseguirà per il cimitero cittadino. Mentre stasera, domenica, nella stessa chiesa sarà recitato il rosario in suffragio. Sarà possibile una visita alla Casa funeraria di Gorgo domani, lunedì, dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 in poi. Eventuali offerte saranno destinate ai bambini della Sierra Leone.