Addio Lorena, mamma coraggio stroncata dall'infarto a 51 anni

di Alberto Duprè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - È stato probabilmente una uccidere giovedì seranella sua casa di San Liberale a Treviso. La donna si era sentita male verso le 19, è stata soccorsa dai medici del Suem del 118 ma il suo cuore purtroppo non è più ripartito. Lorena, che aveva festeggiato i 51 anni il 18 gennaio, era conosciuta e benvoluta da tutti per la sua generosità e il suo sorriso contagioso, nonostante la vita con lei fosse stata spesso crudele. Perso il marito Renzo nel 2005 a causa di un tumore, ha sempre fatto sacrifici per crescere la figlia Giada, 22 anni, affetta dalla sindrome di Down. Lorena lascia un fratello, Massimo, sposato con Marta, i genitori Gino e Gabriella e l'attuale compagno, Nicola Rocco. Ed è lui a ricostruire i drammatici momenti di giovedì sera, i minuti che hanno preceduto la morte di Lorena: «e le ho chiesto dov'era la mamma. Mi ha detto che era in bagno e quando ho aperto la porta era già per terra e priva di sensi. Ho provato a rianimarla e nel frattempo ho chiamato il 118 che, dopo un'ora di soccorsi, non ha potuto che dichiararne il decesso per arresto cardiocircolatorio»...