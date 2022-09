COLLE UMBERTO - Addio a Cinzia Uliana. L'imprenditrice, storica segretaria di circoscrizione della Lega del vittoriese, consigliere comunale a Colle Umberto, si è spenta ieri a 61 anni. Stava combattendo contro una grave forma tumorale scoperta solo l'anno scorso. Negli ultimi mesi aveva subito un intervento chirurgico alla testa. E alla fine di maggio aveva dovuto lasciare il consiglio comunale di Colle Umberto, dove guidava il gruppo di opposizione che porta ancora il suo nome. Nonostante tutte le difficoltà, inizialmente sembrava che ci potesse essere un recupero. Ma poi purtroppo la malattia ha fatto il suo inesorabile corso. Dopo un periodo trascorso all'hospice Casa Antica Fonte di Vittorio Veneto, Cinzia era tornata a casa a San Martino. E qui ha trascorso i suoi ultimi giorni. La notizia della scomparsa si è abbattuta come un fulmine sul Carroccio della Marca. Proprio alla vigilia del raduno di Pontida, che si terrà oggi.



L'OMAGGIO DI PONTIDA

«Andremo a Pontida anche in suo ricordo. Cinzia avrebbe voluto esserci. E ci sarà - spiega Gianangelo Bof, commissario provinciale della Lega - ha sempre tenuto unito il gruppo vittoriese. Correva per tutti. Ha sempre lavorato all'organizzazione di eventi, feste e manifestazioni cercando e trovando soluzioni per ogni problema. Non si risparmiava mai». Il messaggio ufficiale che esce dalla Liga Veneta è intriso di dolore: «Un giorno triste per tutti noi - si legge - Cinzia è stata una figura importante per la nostra comunità. Una persona che ha sempre dato tutto per gli altri. E noi non possiamo che ringraziarla e portarla per sempre nei nostri cuori». «La Liga veneta ti deve molto», è la conclusione rivolta direttamente a lei. «Ciao Cinzia - scrive Alberto Pagotto, consigliere comunale e componente del direttivo della Lega di Vittorio Veneto - rimarrai sempre nei nostri cuori come una grande guerriera». «Una vera leghista, corretta e onesta - aggiunge Stefania Buran, candidata alle ultime regionali con la lista Zaia - una valida segretaria di circoscrizione. Ti ricorderò sempre così: semplice e pulita». Imprenditrice dell'industria del legno, Cinzia Uliana assieme al marito Alberto Turbian era alla guida della Altur Sas di San Fior, falegnameria artigianale fondata nel 1984 che produce componenti per mobili e arredamento.



AMORE PER LA POLITICA

Parallelamente ha sempre coltivato il suo amore per la politica. Il primo appuntamento è stato con le elezioni amministrative di Colle Umberto, dove dal 2009 al 2014 ha ricoperto l'incarico di assessore alle attività produttive, ambiente, agricoltura e turismo nella giunta del sindaco Giuseppe Donadel. Nel 2016, due anni dopo la conclusione del mandato in Comune, è diventata segretario della circoscrizione della Lega. Nel 2019, poi, è entrata anche nel cda di Asm Set, azienda del mercato energetico del Comune di Rovigo, consorziata con AscoPiave. E nello stesso anno si è candidata a sindaco a Colle Umberto, con il sostegno del Carroccio e della civica Colle-San Martino-Menarè, sfidando Sebastiano Coletti, attuale primo cittadino, e Ivano Piccin. Nel 2020 ha corso per il consiglio della Regione nella lista della Lega. Senza mai lasciare il suo impegno nel gruppo di opposizione a Colle Umberto. Fino a quando poco più di tre mesi fa non è stata costretta a mollare proprio a causa dell'incedere della malattia. «Anche se con alcune idee diverse, ho sempre apprezzato la sua schiettezza. Non le mandava a dire: diceva quello che pensava. E non è una dote tanto comune è il ricordo del sindaco Coletti la sua presenza manca e mancherà all'interno del consiglio comunale. In questo momento di dolore porgiamo le condoglianze alla famiglia, da parte mia e di tutta la comunità». Cinzia lascia il marito Alberto, la figlia Simona e due nipoti: Piero e Alessandro. La sorella Anita e i fratelli Eros e Oscar. Domani sera, alle 19.30, verrà recitato il rosario nella chiesa parrocchiale di Anzano. E nella stessa chiesa martedì pomeriggio, alle 15, verrà celebrato il funerale.