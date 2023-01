Incidente frontale sulla Pontebbana contro un carro attrezzi, morta la donna in auto accanto al marito. Lui rimane gravissimo

VILLORBA (TREVISO) - Morta Loredana Matterlin, la donna coinvolta nell'incidente di ieri, 6 gennaio, in Pontebbana. Anno 1954 originaria di Conegliano, viaggiava insieme al marito di 72 anni che rimane ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Gli altri tre (un'altra coppia che viaggiava insieme a loro e il conducente del carro attrezzi) sarebbero invece feriti non gravi.

Incidente violento, preoccupano anche le condizioni di lui

Il conducente ha perso il controllo dell'auto e ha centrato un carro attrezzi provocando un violentissimo impatto frontale in via Roma, a Carità di Villorba, sulla strada Pontebbana all'altezza del residence Le Terrazze. A preoccupare sono state sin da subito soprattutto le condizioni dell’anziano al volante della Opel Astra, M. B., 72enne di Conegliano, e della moglie Loredana, seduta accanto a lui e intubata sul posto. E lei, è deceduta questa mattina, 7 gennaio. Il marito rimane ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Rimasto ferito anche il conducente del carro attrezzi, un 50enne di Nervesa. Le sue condizioni, così come quelle della coppia che viaggiava con la vittima e il marito, non sarebbero gravi.