E' morta Vittoria Magno, pioniera del giornalismo, prima donna veneta iscritta all'Ordine. Il ricordo di Zaia

TREVISO - E' morta Vittoria Magno, 90 anni, ex giornalista del Gazzettino, prima donna veneta ad essere iscritta all’albo professionisti dell’Ordine dei Giornalisti. E' stata molto attiva anche sul fronte sindacale e delle tutele professionali occupandosi a lungo della Casagit, la Cassa autonoma di assistenza integrativa della categoria.

Vittoria Magno, il ricordo di Zaia

«E' stata una vera pioniera - è il ricordo di Luca Zaia - Fu la prima donna assunta al Gazzettino, aprendo la strada a tutte le colleghe che oggi animano con passione e professionalità la nostra informazione Pur figlia di anni in cui per una signora sarebbe già stata una conquista l'ingresso in una redazione - prosegue Zaia - dimostrò grandi capacità professionali oltre che nella cronaca, nell'arte, nella cultura, nell'enogastronomia, unendole a proverbiali spirito, eleganza e ironia. Quando le donne erano perle veramente rare in tutti i settori, si impegnò anche nel Sindacato dei giornalisti e nella Casagit, dimostrando anche il suo spirito di servizio. Non posso dimenticare un impegno non meno importante di Vittoria, la sua presenza fino in tarda età all'ospedale Cà Foncello di Treviso come volontaria ospedaliera al servizio dei degenti. E' soltanto, l'ulteriore dimostrazione del suo spessore umano. Invio a familiari le mie condoglianze e al lei un pensiero»».

Ultimo aggiornamento: 17:44

