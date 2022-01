TREVISO - «Se ne va una colonna portante della psichiatria moderna a Treviso». L'Usl della Marca saluta così Gabriella Bressaglia, mancata ieri, 25 gennaio, all'età di 64 anni. Nel ruolo di coordinatrice del servizio sociale è stata a lungo un vero e proprio punto di riferimento per il dipartimento di Salute mentale di Treviso. Dopo la scoperta di una grave malattia, negli ultimi mesi le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. E purtroppo ieri non c'è stato più nulla da fare.

IL DOLORE

«Perdiamo una grandissima persona che ha contribuito a sviluppare la psichiatria moderna nella nostra provincia - è il ricordo di Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl - si è sempre distinta per il valore umano nel contatto con le persone, con i gruppi di mutuo aiuto e con le famiglie. Una colonna portante del sistema. Ci resta nel cuore. E sarà difficile sostituirla. La sua voce roca era inconfondibile aggiunge dietro a questa, c'era una donna dolcissima che si è sempre presa a cuore le persone».

LA CARRIERA

Bressaglia si era diplomata prima al liceo artistico di Treviso e poi come assistente sociale nella scuola superiore di servizio sociale a Venezia. Di seguito, si era laureata in Sociologia all'Università di Urbino, per poi specializzarsi in Politiche e servizi sociali alla Ca' Foscari di Venezia. Dopo alcune esperienze nelle equipe socio-psico-pedagogiche nell'ambito scolastico, nei primi anni 80 aveva iniziato a lavorare come assistente sociale nel servizio psichiatrico e nel servizio tossicodipendenze dell'allora Usl 11 dell'Opitergino-mottense. Fino a diventare coordinatrice di ruolo. E alla fine del 2001 aveva assunto l'incarico di coordinatrice del servizio sociale del dipartimento di Salute mentale dell'ex Usl 9 di Treviso.

IL RITRATTO

«Era coraggiosa, sperimentava cose nuove ogni giorno, mostrando sempre una grande umanità e una grande solidarietà - sottolinea Gerardo Favaretto, storico ex direttore del dipartimento di Salute mentale di Treviso - è stata legata alla psichiatria trevigiana creando servizi territoriali nell'ottica del superamento del Sant'Artemio. Tra le altre cose, si era impegnata in particolare negli inserimenti lavorativi e negli inserimenti etero-familiari di pazienti adulti. La psichiatria di Treviso perde davvero un punto di riferimento». Gabriella Bressaglia lascia la sorelle e un nipote. Domani sera, alle 19, verrà recitato il rosario nel duomo di Oderzo. L'ultimo saluto le verrà dato nel primo pomeriggio di venerdì, alle 15, sempre nel duomo di Oderzo. La famiglia ha ringraziato tutti per la vicinanza. Con un riferimento particolare all'equipe delle Cure palliative di Oderzo, che è stata accanto a Gabriella nei suoi ultimi mesi di vita.