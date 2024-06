Treviso, morta Giulia Mauri, la donna in bici investita e scaraventata nel fiume da un furgone sulla pista ciclabile in Strada Ovest

TREVISO - Travolta da un furgone e scaraventata dentro al Botteniga, è morta Giulia Mauri, la ciclista 38enne vittima del terribile incidente di ieri, 3 giugno, in Strada Ovest a Treviso.

Travolta dal furgone, Giulia è morta in ospedale

La donna stava pedalando sulla ciclabile di viale della Repubblica quando è stata investita da un furgone guidato da un 22enne poco prima del ponticello sul fiume Botteniga. Per l'impatto, sia lei, sia il mezzo con il conducente, sono finiti in acqua. La 38enne era stata soccorsa da alcuni passanti che l'hanno tirata fuori dal corso d'acqua e l'hanno rianimata fino all'arrivo dei sanitari del Suem 118 ed è stata portata nell'ospedale Cà Foncello. Le sue condizioni sono subito parse disperate. Oggi, 4 giugno, il decesso.

Il ricordo

«Se n'è andato un angelo.

Una persona per bene, innamorata di tutto ciò che la circondava, un punto di riferimento per ognuno di noi». Questo il saluto del Ren Bu Kan Karate a Giulia Mauri, allieva e collaboratrice della scuola di arti marziali di Treviso. «Siamo stati fortunati ad averti tra noi come allieva, amica e collaboratrice»

Il soccorritore