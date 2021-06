Giulia, la campionessa degli ostacoli, si spegne a 22 anni dopo una lunga lotta alla malattia

CASTELFRANCO - Una triste notizia scuote il mondo dell’atletica veneta. Oggi è mancata Giulia Marin, ostacolista del Team Treviso. Aveva da poco compiuto 22 anni ed era malata da tempo. Risiedeva a Castelfranco Veneto e si era appassionata all’atletica, dopo una parentesi nella danza, frequentando il campo d’allenamento di Vedelago. Era il 2015 e già dalla stagione successiva, con l’ingresso nella categoria allieve, Giulia aveva lasciato il Gruppo Atletica Vedelago per passare al Team Treviso, società di riferimento per l’attività assoluta nel comprensorio montebellunese, con cui ha gareggiato sino al 2019.

La sua miglior annata è stata il 2018, quando ad Ancona ha vinto il bronzo nei 60 ostacoli ai campionati italiani juniores indoor. Un piazzamento ripetuto qualche mese dopo ad Agropoli nei 100 ostacoli nella rassegna tricolore juniores all’aperto. Alla fine di quella stagione, chiusa con i record personali di 8”73 nei 60 ostacoli e 14”18 nei 100 ostacoli, la Fidal provinciale le aveva anche assegnato il titolo di Atleta trevigiana dell’anno. Pochi mesi dopo, le avvisaglie del male contro cui Giulia ha coraggiosamente combattuto per due anni. «Una ragazza solare, tenace e che amava profondamente l’atletica». La ricorda così il suo allenatore Fabio Ceccato. E un ricordo di Giulia da parte dei compagni di squadra del Team Treviso non mancherà neppure agli Assoluti di Rovereto, dove nel weekend sono attesi in gara dieci atleti della società trevigiana.