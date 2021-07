TREVISO - «È un dolore che non mi dà pace. Avevamo tre figlie, ora ne sono rimaste due. In questa casa c'è vuoto, un vuoto che non so misurare». Papà Rachid ha un groppo in gola mentre parla. Venerdì sera è morta, nell'appartamento al terzo piano di via Castellana 17, la sua piccola Jinan, di appena 2 mesi. Era nata il 28 aprile scorso. La causa più probabile è quella di un rigurgito. Ma il magistrato di turno sta valutando se disporre...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati