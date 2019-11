di Gianandrea Rorato

PONTE DI PIAVE (TREVISO) -, lungo il: scatta da subito lacontro ignoti. Almeno per il momento. Il fenomeno scoperto nella giornata di ieri, potrebbe risalire già a inizio settimana, e interessa il tratto in via San Romano, in località Negrisia. La segnalazione risale a ieri, verso le 16 quando attraverso una richiesta di intervento, sul posto sono arrivate le guardie della Fipsas, la Federpesca provinciale. Le quali hanno provveduto a verificare il fenomeno e soprattutto a documentarlo. Ai volontari accorsi la scena è apparsa da subito in tutta la sua gravità. Diversi i pesci che galleggiavano sull'acqua, morti da ore, forse da giorni. Ma soprattutto tante, tantissimesparse ovunque lungo il corso d'acqua che finisce nel Piave. Alcune sono rimaste lungo la riva del fosso dopo che il livello dell'acqua nelle ultime ore è diminuito in seguito al miglioramento delle condizioni atmosferiche. Altre emergevano immobili dallo specchio d'acqua. Altre ancora sono rimaste impigliate tra le ramaglie.