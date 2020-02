MORGANO - Quasi 10mila euro. E la cifra sta continuando a salire anche in queste ore. Sono i fondi che gli amici hanno raccolto in pochi giorni dopo la morte di Luca Gasparin, mancato lunedì scorso a soli trent'anni a causa di un attacco cardiaco, con l'obiettivo di dare un aiuto alla sua compagna, Gioia Gioppato, rimasta improvvisamente sola con due bambini piccoli da crescere, uno di due anni e l'altro di appena nove mesi.



IL DOLORE

«Luca e Gioia avevano appena messo su casa assieme spiegano gli amici adesso è diventato difficile gestire tutto. All'inizio avevamo pensato di avviare una raccolta di fondi tra di noi. Poi, però, abbiamo visto che ci arrivavano richieste da tutte le parti, in continuazione. Molte persone che conoscevano Luca ci hanno chiesto se potevano fare qualcosa per la famiglia. E così abbiamo deciso di aprire la raccolta di fondi a tutti attraverso Facebook». «Gioia è rimasta troppo presto senza Luca e i bambini sono rimasti troppo presto senza il loro papà continuano noi ci siamo e ci saremo sempre. Ma solamente la solidarietà di tutti potrà aiutarli a sentirsi meno soli». Per dare il proprio contributo è sufficiente collegarsi alla pagina Facebook Raccolta fondi per la famiglia di Luca. In due click è possibile fare una donazione. L'importo è ovviamente libero. «La gestione della raccolta è completamente trasparente sottolinea l'amico che ha materialmente aperto la sottoscrizione sul social network tutto quello che verrà raccolto sarà donato a Gioia».



L'ADDIO

Proprio come richiesto dalla stessa famiglia, che ha invitato tutti a non portare fiori ma a dare eventuali offerte per i due bambini rimasti senza papà. Così, nonostante l'emergenza legata al nuovo coronavirus, che in questo periodo impedisce la celebrazione del funerale in chiesa, la comunità di Morgano ha comunque trovato un modo per stringersi attorno alla famiglia Gasparin, alla compagna, ai due figli e anche ai genitori di Luca, papà Luciano e mamma Clara, assieme alla sorella Giorgia e al nipotino Jacopo. L'ultimo saluto a Luca verrà dato proprio questa mattina. L'appuntamento è alle 10.30 all'interno del cimitero di Morgano. Qui ci sarà una benedizione, che verrà impartita dal parroco, don Mario Vanin. Oltre ai familiari più stretti, saranno presenti gli stessi amici. L'idea è di partecipare alla benedizione stando a una certa distanza, in modo da evitare un eccessivo affollamento, come detta l'ordinanza per l'emergenza sanitaria. «Ci saremo confermano conosciamo quanto previsto dall'ordinanza. Staremo all'aperto, a una giusta distanza». Non verrà mandato via nessuno. E' troppo grande il dolore per la scomparsa di Luca, mancato improvvisamente nella giornata di lunedì mentre stava lavorando nell'area di servizio Fratta Nord, lungo l'autostrada Venezia-Trieste, nel territorio del comune veneziano di Teglio. A Morgano lo conoscevano tutti anche per il suo impegno prima nei gruppi parrocchiali, dall'Acr all'Acg, e poi nell'Avis. E ora la comunità è pronta a stringersi attorno alla famiglia. Il modo è stato trovato. Non c'è distanza di sicurezza o emergenza che tenga. (mf) © RIPRODUZIONE RISERVATA