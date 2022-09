Immobiliare, il trevigiano Marangoni confermato presidente nazionale dell'Air: «Settore nella tempesta»

TREVISO - Il trevigiano Moreno Marangoni è stato confermato per i prossimi tre anni alla presidenza nazionale dell'Associazione agenti immobiliari riuniti (Air), designazione avvenuta nel corso di un'assemblea in cui è stato definito anche il consiglio direttivo con, alla vicepresidenza, Fabio Zampieri, già presidente Air per la provincia di Padova, quindi Lorenzo Tonini (segretario), Maurizio Zucchetti (tesoriere) ed i consiglieri Massimo Michielan, Marco Pegoraro, Crescenzo Vecchio, Giuseppe Pagotto e Roberto Renzi.

«Il settore immobiliare - ha rilevato Marangoni - si trova nel bel mezzo di una tempesta e ha bisogno ancora una volta di rilancio. Il Pil è previsto in calo, l'inflazione si appresta a sforare la soglia dell'8%, il costo del denaro è in continuo aumento, il patrimonio immobiliare è vetusto con il 68% degli edifici costruiti più di 40 anni fa. La popolazione che invecchia, la denatalità e le micro-famiglie completano i temi che impattano sulla categoria. Per affrontare un mercato sempre più complesso dobbiamo essere parte attiva di questo mondo che cambia e l'unica risposta che rimane - chiude il presidente - è quella di interpretare con maturità e competenza il ruolo dell'agente immobiliare come consulente globale, capace di interagire con tutta la filiera del mondo immobiliare».