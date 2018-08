Le scuole Montessori costano troppo: il Comune pronto a bloccare il progetto

di Paolo Calia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

; quest’anno altri 21mila per una nuova classe prima. E l’anno prossimo ce ne saranno altrettanti per una nuova sezione.. E il sindaco Mario Conte sbotta: «Sono troppi. Dobbiamo spendere 21mila euro per una sola classe mentre per tutte le altre scuole della città - scuole, non classi - ne abbiamo a disposizione solo 30mila. Non è possibile».