Il Web impazzisce per il Montello: 6 milioni di risultati su Google solo nel mese di gennaio

MONTELLO - Con quasi 6 milioni di risultati su Google solo nel mese di gennaio (fonte: SL&A Turismo e Territorio), il Montello sta guadagnando sempre più visibilità come meta turistica. L'obiettivo è di sfruttare questo interesse online per attirare un maggior numero di turisti nell'intera area del Montello. Come parte del progetto di valorizzazione turistica del Marchio d’Area Montello, di cui il Comune di Montebelluna fa da capofila, si svolgerà il quarto Patentino dell'Ospitalità nel 2023. Il programma di formazione e informazione, aperto al pubblico ma rivolto in particolare agli operatori turistici del territorio, avrà inizio il 3 maggio alle ore 15.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Nervesa della Battaglia con il primo di quattro incontri.

IL PERCORSO

«Questo percorso formativo si propone di approfondire i temi legati all'ospitalità e agli attuali trend turistici, di valorizzare e promuovere il territorio e i suoi prodotti, di creare reti di networking e di conoscere le realtà imprenditoriali locali ed extra territoriali», dichiara il Commissario Straordinario del Comune di Nervesa della Battaglia, Paola De Palma. Gli incontri saranno dedicati a quattro temi principali: Accoglienza, Marketing, Sostenibilità e Tecnologie. Il programma completo e il modulo d'iscrizione all'evento sono disponibili sul sito web www.montello.travel. Commenta il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin: «Quella portata avanti è una delle azioni messe in campo la promozione turistica del Marchio d’Area Montello, un brand che ha un grandissimo potenziale di crescita viste le caratteristiche del nostro territorio. Un territorio che è un vero e proprio giacimento storico, naturalistico ed Enogastronomico il cui valore merita di essere fatto conoscere fra gli stessi addetti ai lavori con lo scopo di sfruttare al meglio le azioni di marketing territoriali necessarie per lo sviluppo del Montello. Il corso per ottenere il Patentino dell’Ospitalità, che finora è stato ottenuto da 82 soggetti, rientra proprio in questa strategia che punta a dotare gli operatori turistici della zona degli strumenti adatti per esprimere il potenziale ricettivo ed economico dell’intera area oltre che tra le azioni portate avanti nell'ambito della del Marchio d’Area Montello per creare una regia unica e coordinata dell'offerta turistica del territorio del montebellunese e che vede gli amministratori incontrarsi regolarmente e, assieme ai tecnici coinvolti, partecipare anche ad occasioni di approfondimenti e progettazione come la partecipazione al Salone Internazionale svizzero delle Vacanze avvenuta alla fine del 2022».

LA SFIDA

Aggiunge l’assessore al turismo, Debora Varaschin: «La sfida della promozione del Montello, è nata nel 2016 quando, da un’analisi del nostro territorio, è emerso il suo potenziale come attrattiva turistica. Così come amministrazione, abbiamo iniziato a lavorare e a tessere la rete con i Comuni interessati e attuato un percorso di consapevolezza del patrimonio che l’area del Montello esprime. La promozione passa infatti proprio attraverso la consapevolezza degli amministratori locali e degli addetti che quotidianamente si interfacciano con il pubblico ed il patentino dell’ospitalità è uno strumento di informazione rispetto all’offerta turistica di questo nostro straordinario territorio. Stiamo costruendo le fondamenta nel settore turistico nel Montello, perché nel futuro questo territorio sia meta di quel turismo lento che è sempre più in aumento che predilige luoghi alternativi o affianca ai percorsi turistici classici, luoghi con caratteristiche come quelle del nostro Montello». «Coordiniamo e promuoviamo l'iniziativa Il Patentino dell’Ospitalità e la conoscenza del Montello - afferma Paolo Mair presidente della delegazione di Montebelluna di Ascom Confcommercio Treviso - in particolare in vista delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, per preparare i commercianti, gli operatori turistici e i servizi all'accoglienza dei visitatori che soggiornano nella zona. Questo territorio è facilmente raggiungibile e offre un'ampia gamma di negozi di qualità, strutture ricettive, ristoranti e attività sportive per tutti i gusti e le età. In breve, il Montello è un mix di emozioni da vivere».