Da manager di stanza ad Hong Kong a coltivatore diretto. Un po’ per necessità, ma anche per autentica passione. Dopo più di vent’anni trascorsi a girare il mondo per alcune grosse aziende dell’occhialeria, Ulisse Tessariol ha chiuso l’esperienza lavorativa per ritagliarsi uno spazio in mezzo alla natura. Montebellunese, 55 anni, Tessariol ha sentito forte il richiamo della sua terra. In un 2020 particolare e gonfio di difficoltà, la scelta di ripartire dalle cose più semplici e forse anche più vere. Una carriera iniziata dopo la laurea in Economia Aziendale a Venezia e il master in MBA, e che lo aveva indirizzato all’interno della galassia occhialeria. Per seguire i mercati ad Est e il Canada, fino all’approdo ad Hong Kong nel 2001. «Mi sono occupato di sales marketing per i più prestigiosi marchi seguendo clienti del mercato globale - spiega – un lavoro appagante e stimolante, che mi faceva prendere un volo ogni 3-4 giorni incrociando culture e usi diversi. Presenziavo alle fiere del settore, oppure andavo a trovare aziende in ogni angolo. Poi mi sono ritagliato uno spazio come Duty Free Manager, occupandomi di tutto ciò che si vende negli aeroporti. Ma quest’anno la pandemia ha cambiato ogni cosa». Azzerando quasi del tutto il traffico nei cieli. E dando il colpo di grazia al settore del fashion. Scali vuoti e pochi clienti. Tessariol ha così perso il lavoro, logica la sua decisione di tornare in Italia.

LA SVOLTA

«Qui mi sono guardato in giro, spedendo curriculum dappertutto. Ma con zero riscontri. Ero anche un po’ stanco della vita vissuta, tuttavia dopo qualche giorno mi sono detto che non potevo starmene fermo. Mi sono ricordato della passione di ragazzo, quando mio padre coltivava un orto e io ne ero rimasto incuriosito». Tenendo fede al nome Ulisse sente il richiamo ma, a differenza dell’eroe omerico, si fa catturare volentieri dall’idea e s’ingegna per realizzare qualcosa di concreto. Torna l’entusiasmo, si iscrive tra i coltivatori diretti, a giugno affitta un terreno incolto a Caonada e parte. Dopo le prime operazioni di bonifica, aratura e fresatura semina cavolfiori, verze, radicchio, spinaci, finocchi, cipolle. Il tutto senza alcuna esperienza, eccettuati i consigli dell’amico agronomo Stefano Bordin ed alcuni tutorial visti su internet. «Non è stato facile, ho fatto praticamente tutto a mano compresa l’irrigazione, che è ancora sperimentale. Una cosa faticosa, sono 6mila metri quadrati pieni di sassi e attorniati da erbacce perchè gli altri appezzamenti non sono coltivati. Non utilizzo nessun trattamento, ho optato per il sistema della pacciamatura per preservare il mio orto dagli infestanti. Produco al 100 per cento naturale. Ho fatto tanta esperienza e devo dire che i riscontri avuti sono incoraggianti. Ho creato un gruppo whatsapp e a rotazione i membri vengono a prendere i prodotti. Non c’è praticamente guadagno dal punto di vista economico, però va bene così per il momento. A febbraio dovrei partire con un semenzaio per far crescere le prossime piantine. Vedremo come andrà». Un cambio di vita radicale. Sarà definitivo? «Il mio lavoro da manager era bellissimo, ma negli ultimi anni è cambiato tutto. Anche il clima che si respirava ad Hong Kong si era fatto pesante. Coltivare la terra mi soddisfa, stando in mezzo alla natura si imparano tante cose. Può essere che decida di fermarmi qua».



