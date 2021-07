Ubriaco picchia e manda all'ospedale due passanti

MONTBELLUNA - Un uomo di 34 anni, in stato di alterazione alcolica, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di lesioni personali perché ritenuto responsabile di aver aggredito, a Montebelluna, dapprima un 33enne e quindi un 41enne al fine di sottrarre loro del denaro. I fatti sono accaduti nelle stazioni degli autobus e della ferrovia. La prima vittima è ricoverata all'ospedale per le ferite riportate, la seconda ha avuto contusioni guaribili in 10 giorni.