Montebelluna. Nella storica barchessa pronto ad aprire TVBurger, panini e pizze da gennaio

MONTEBELLUNA - TVBurger è pronto ad aprire. Ma l'ultima parola spetta al Covid. Nelle intenzioni del proprietario, Loris Gatto, il nuovo locale avrebbe dovuto aprire i battenti alla barchessa Manin, all'interno del parco, già prima di Natale, approfittando del traino determinato dal periodo festivo. Invece le vicende relative al Covid, con alternanza fra zona rossa e arancione proprio nel periodo cruciale, hanno determinato uno slittamento nei tempi. Ora si guarda all'inizio di gennaio, nella speranza che non ci siano ulteriori intoppi e ci possa essere il via libera per l'inaugurazione.



I TEMPI

A svelare la tempistica e le novità relative al nuovo locale non è peraltro il proprietario, ma l'assessore ai lavori pubblici Michele Toaldo, che spiega: «Loris Gatto sta lavorando all'interno da un mese. Sono stati apportati vari riadattamenti per ricavare forni e cucine». Proprio gli interventi relativi all'arredo sono stati approvati dalla giunta in una delle ultime sedute. Sull'organizzazione interna dello stabile, di proprietà comunale, Toaldo racconta: «Al piano terra TVBurger proporrà hamburgeria e angolo cocktail oltre a una bottega con prodotti locali (birra, vino, salumi, formaggi, verdura). Al primo piano, invece, sarà possibile degustare la pizza alla pala. Verranno però anche ospitati eventi e rassegne». E prosegue. «Non vediamo l'ora che TVBurger possa aprire, dato che l'arrivo di tale attività comporterà un rilancio per tutta l'area riqualificandola anche all'esterno e ponendo fine una volta per tutte a quei problemi di ordine pubblico che sono stati evidenziati in passato, anche giustamente, all'interno del parco Manin. L'investimento per il privato è stato pesante e anche per questo ci auguriamo che non si presentino ulteriori intoppi».



L'ITER

Per acquisire la barchessa al momento del bando di gara una decina di persone si era dichiarata interessata, ma poi solo Gatto si era fatto avanti con un'offerta concreta. Il contratto d'affitto sarebbe dovuto partire in primavera, ma per l'emergenza Covid è slittato a fine anno, giusto il tempo necessario per effettuare i lavori. TVBurger di Loris Gatto è un ristorante burger gourmet con prodotti a chilometro zero e carni di scottona veneta aperto nel 2015 in via Mazzini a Treviso. Forte dell'esperienza acquisita nel capoluogo della Marca, il privato ha acquisito per dodici anni gli spazi della barchessa, il cui restauro si è concluso oltre un anno fa ed è costato circa un milione e 900mila euro, di cui un milione di euro con contributo regionale attraverso fondi europei.

