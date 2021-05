Trovato semi-incosciente davanti al cimitero: è grave, giallo sull'accaduto

MONTEBELLUNA - Trovato in uno stato di semi-incoscienza, disteso davanti al cimitero di Biadene, accanto ad una bici. Un uomo di 65 anni, residente in zona, è ricoverato dal pomeriggio di oggi 10 maggio in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Montebelluna. La Polizia sta cercando di capire cosa sia successo anche con l'aiuto delle telecamere. L'ipotesi più probabile è quella di un malore ma non se ne escludono per ora anche altre, tra cui quella di un'auto pirata, priva tuttavia al momento di riscontri.