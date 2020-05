​Il parco riapre e il pusher si mette subito all'opera: arrivato da Sondrio, preso e rilasciato

Ieri sera a Montebelluna all'interno del Parco Manin , militari del Nucleo Operativo della Compagnia arrestavano in flagranza di spaccio I.S., 32enne nigeriano di Sondrio, pregiudicato per medesimi reati, nullafacente.



A seguito di servizio di appostamento durato tutto il pomeriggio, si è scoperto che l'uomo aveva approfittato della riapertura del parco per cedere lo stupefacente. Al momento del fermo, dopo aver individuato anche il luogo dove veniva nascosta la droga, lo spacciatore ha tentato una rocambolesca fuga a piedi ma è stato placcato dagli operanti. A seguito della perquisizione è stata rinvenuta altra sostanza del tipo marijuana per un totale di 80gr suddivisa in 20 dosi più la somma contante di euro 300. L'arrestato, su disposizione dell'a.g., è stato rimesso in libertà.