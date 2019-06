Lo skate park è un ritrovo per sbandati: bici rotte e vetri per terra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MONTEBELLUNA - Dallee abbandonate ai, dai ragazzi che bivaccano e dormono all'interno a quelli che si avventurano sul tetto delper realizzaree sfidare il pericolo. Oltre che le autorità. Tale è la situazione dell'area, esterna al Palamazzalovo, in cui si trova lo. Una realtà che, secondo Gianfranco Bonoldi, titolare di Liberamente, che gestisce il Palamazzalovo dal 2015, è ormai improponibile per quanto riguarda la gestione. O meglio la non gestione. Proprio per tale ragione, Bonoldi ha scritto al sindaco chiedendogli di smantellare il servizio, chiudendo tutto. «Gestisco il Palamazzalovo dal 2015 -spiega- e dopo tale data ci siamo accordati con un'associazione che avrebbe dovuto seguire l'area: lo Speed park