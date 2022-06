Settore tecnico: il Comune apre due bandi per 4 nuovi posti a tempo pieno e indeterminato

MONTEBELLUNA - Il Comune di Montebelluna cerca personale. Sono 4 i posti previsti per il terzo settore del Comune: Governo e gestione del territorio, SUA e SIC. Sono aperti due bandi di concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di quattro nuovi dipendenti. Si parla di due posti di categoria C (diplomati) di cui uno per l’ambito Edilizia-Urbanistica-SIT ed uno per l’ambito Lavori Pubblici e di due posti di categoria D (laureati) anche in questo caso di cui uno per l’ambito Edilizia-Urbanistica ed uno per l’ambito Lavori Pubblici. Le varie fasi del concorso si concluderanno dopo l’estate per cui - verosimilmente - le nuove risorse saranno integrate per il prossimo autunno. Con queste assunzioni si inizia a rinforzare la dotazione organica che negli anni si è ridotta di diverse unità basti pensare che i dipendenti attualmente sono 154 e al 31 dicembre 2012 erano 209. E' solo l'inizio perché nel Piano Triennale delle assunzioni per il triennio 2022-2024, oltre ai 4 posti che si andranno a coprire con i concorsi appena banditi, entro l’anno in corso è prevista l'assunzione di altre 11 figure professionali. Commenta il sindaco, Adalberto Bordin: «I quattro nuovi dipendenti andranno ad aggiungersi agli attuali 25 complessivi dei due ambiti: i 12 dell’ambito Edilizia-Urbanistica-SIT e i 13 dei lavori Pubblici portando l’organico a quasi 30 unità. L’integrazione rientra nella pianificazione dei fabbisogni del personale 2022-2024 del Comune approvata dalla giunta e cerca di rispondere all’esigenza crescente di nuove risorse nel settore tecnico visto l’aumento della mole di lavoro connessa sia con le maggiori pratiche edilizie legate al Super bonus 110% che ai lavori pubblici e ai cantieri in corso e previsti in Città. Ricordo che il problema delle ridotte risorse umane non è esclusivo del Comune di Montebelluna: abbiamo sofferto anni caratterizzati da risicate risorse per il personale e di assunzioni bloccate. Ora che la situazione si è aperta il Comune si è attivato, così da integrare, in primis, il settore tecnico».