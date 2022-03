Montebelluna, primo giorno di scuola per tre bambini ucraini scappati dalle bombe

MONTEBELLUNA - Alunni in fuga dalle bombe vengono accolti a braccia aperte nella scuole di Montebelluna. Primo giorno di scuola ieri perTymur, Tymofyi e Denis, inseriti all'elementare Marconi e alle medie Papa Giovanni. I tre bambini sono arrivati in Italia con le mamme grazie a Giobatta Bianchini, noto portiere e allenatore di calcio e calcio a cinque, che li aveva conosciuti in Ucraina in occasione di uno dei suoi tanti progetti sportivi. E, quando è scoppiata la guerra, non ha esitato un attimo ad andare a prenderli. Ora abitano a Montebelluna, dove si è scatenata una gara di solidarietà.