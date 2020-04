Se la mamma è positiva al coronavirus o, comunque, ci sono dei sospetti, a Montebelluna viene fatta partorire in un una sala parto “speciale”. L’area è stata realizzata all’ospedale San Valentino di Montebelluna che al terzo piano, area B, dopo aver dato vita a un reparto per la riabilitazione dei pazienti usciti dalla terapia intensiva in collaborazione con il reparto di Rianimazione, ha aperto anche il luogo volto a garantire la totale sicurezza alle mamme. Una nuova area battezzata a Montebelluna come Covid 3.

IN FUNZIONE

«Il primo bimbo in questa speciale sala parto - spiega la dottoressa Maria Grazia Salmeri, primario del reparto di ostetricia e ginecologia del San Valentino - è nato sabato mattina da una mamma che poi è risultata negativa al tampone, ma che era sospetta a causa di contatti con un parente positivo A dire il vero, fin dall’inizio dell’emergenza avevamo previsto una sala parto isolata fuori del reparto per evitare contatti tra i degenti; devo dire che tutti i colleghi degli altri ospedali trevigiani si sono mossi in modo veloce e lodevole. Abbiamo fin da subito collaborato tutti insieme per costruire le migliori soluzioni». Utile ed efficace anche la collaborazione multidisciplinare con pediatria al fine di garantire un servizio ottimale dal punto di vista umano: «Dar vita ad una sala parto nuova nell’area Covid 3 è servito certamente per mettere in sicurezza le partorienti, il personale e il neonato - aggiunge la dottoressa Salmeri - inoltre, è stata nostra premura mantenere intatta l’intimità e la naturalezza di questo momento mettendoci tutta l’umanità possibile per far sì che la mamma possa vivere questo momento magico al meglio. Anche garantendo la presenza del padre durante il travaglio».

IL PERCORSO

A Montebelluna l’accesso al terzo piano nell’area Covid 3 avviene fin dal Pronto soccorso con un percorso interamente dedicato e in totale sicurezza; nel tragitto sono infatti evitati totalmente contatti tra i pazienti. Da quando si è presentata l’emergenza, del resto, l’ostetricia di Montebelluna ha inevitabilmente dovuto affrontare il problema. «A fine marzo - spiega Salmeri - si era verificato il caso di una mamma positiva che ha dato alla luce un bambino negativo in una stanza dedicata predisposta all’occorrenza fuori dall’unità parto». E la negatività del bimbo ha avuto davvero il significato di un trionfo della vita sulla malattia. Sabato mattina, poi, è stata ricoverata un’altra donna in travaglio che ha subito detto di poter aver avuto contatti con una persona positiva. È stata quindi trattata come caso sospetto e fatta partorire nell’area dedicata. Il tampone eseguito alla donna, però, ha dato esito negativo».

LE ALTRE ATTIVITÀ

Intanto, al San Valentino è nato anche l’ambulatorio Arcobaleno, istituito dal reparto di Ostetricia. Ha lo scopo di garantire alle future mamme le previste visite ostetriche e l’effettuazione di ecografie ostetriche; è gestito dai medici dello stesso reparto, viste le difficoltà causate dall’emergenza in corso. Gli accessi avvengono in tutta sicurezza rispettando le norme di protezione medicopaziente. Le prenotazioni possono essere fatte esclusivamente allo 0423/611393. Un altro ambulatorio si occupa invece delle puerpere. Il reparto, inoltre, ha mantenuto dell’attività ambulatoriale isteroscopie diagnostiche, ambulatorio gravidanza ad alto rischio, ambulatorio gravidanza a termine, controlli a 30 giorni post- ricovero e prima visita ginecologica/oncologica. Mantenute anche le attività ecografiche del quinto mese e di secondo livello. © RIPRODUZIONE RISERVATA