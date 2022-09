Montebelluna. Lite nel locale finisce con il lancio di una sedia

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Nuovo episodio di violenza intorno ai locali di Montebelluna - dopo quello scatenato da un kebab rifiutato -, stavolta è successo in via Dalmazia: i carabinieri sono intervenuti nella notte del 6 settembre, poco dopo la mezzanotte, in un esercizio pubblico per un diverbio sorto fra due/tre persone. I soggetti erano in evidente stato di alterazione psicofisica, causato verosimilmente da ebbrezza alcolica, e alla fine del diverbio hanno lanciato una sedia. Fortunatamente la zuffa si è fermata lì, i militari stanno identificando i protagonisti.