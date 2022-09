MONTEBELLUNA - Un kebab gratis. Non lo hanno solo chiesto. Lo hanno preteso. E al no del proprietario è scoppiato il disastro. La furia dei tre avventori non paganti si è scatenata contro sedie e tavolini che sono stati scagliati contro chi transitava in quel momento in centro a Montebelluna. Sale l'allarme sicurezza e disordini anche in città. Dopo l'allerta scattata a Treviso a seguito della zuffa tra bande rivali e agli episodi ricorrenti a Conegliano dove bande di immigrati hanno creato notevoli problemi in alcune aree specifiche, da Corte delle Rose al Biscione.



I FATTI

Ma veniamo a domenica sera a Montebelluna. Tre giovani, di origine magrebina, pretendevano di mangiare gratis nel negozio di kebab che si trova sotto la galleria Monnet. Quando il titolare si è rifiutato, sono cominciate a volare le sedie, assieme a urla e disordine. Tutto è successo quando era passata da un po' la mezzanotte di domenica e nella parte sud del centro la festa del palio era ancora in pieno svolgimento, in quella a nord, dove le persone erano ben poche e il vicino bar Garibaldi aveva già chiuso, è successo il caos.

«Io avevo già chiuso -spiega il presidente del Mosaico Enrico Santinon- e mi stavo sorseggiando una birra quando sono cominciate a volare le sedie. Ho evitato di intervenire ma posso assicurare che carabinieri e vigilanza privata sono immediatamente arrivati e uno dei tre marocchini protagonisti dei disordini è stato anche identificato». La scena di piazza Monnet è stata anche ripresa da qualcuno che si trovava sotto la galleria e che l'ha postata sul web; nel video si sentono da un lato delle urla in lingua straniera dall'altro quelle di chi, in italiano, prega di smetterla.



I COMMENTI

E di fronte alle immagini si sono moltiplicati i commenti di Montebellunesi che naturalmente non hanno gradito la scena, molto più adatta al Bronx che a una cittadina teoricamente tranquilla. Quanto è accaduto, ricorda i disordini al bar Alla Loggia, dove un avventore, che era arrivato in città da pochi giorni, ha preso d'assalto il locale proprio alla richiesta di pagare delle bottiglie. La differenza è legata al fatto che in quell'occasione il tafferuglio si era verificato in pieno giorno. «Credo che stavolta non si debba dare colpa al caldo», commenta uno degli internauti. E altri hanno fatto riferimento alla solita Montebelluna per bene o espresso tanto rispetto ai genitori che hanno educato questi ragazzi.