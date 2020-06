MONTEBELLUNA Aggressione e rapina in stazione a Montebelluna. La rapina era avvenuta in piena notte: tre ladri avevano aggredito un 39enne di Villorba e una 49enne di Treviso che avevano deciso di trascorrere la serata a Montebelluna. Stamattinao, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Montebelluna hanno identificato e denunciato i due ladri che avevano aggredito e derubato, insieme a un terzo complice, una coppia nei pressi della stazione dei treni. Dopo il fermo di uno dei tre ladri, poche ore dopo l'accaduto, i carabinieri sono riusciti a individuare anche il 29enne P.L. e S.F.D 24enne di origine marocchina, entrambi pregiudicati. I carabinieri interevenuti immediatamente in stazione ieri notte avevano subito arrestato il 24enne e sono poi risaliti all'identità degli altri due complici. L'intera refurtiva è stata recuperata, i due malviventi sono stati trovati in possesso di cellulare, portafogli, collanina in oro, soldi in contanti e un paio di occhiali tutti contenuti all'interno della borsetta restituita alla donna. Il 39enne aggredito ha riportato lesioni guaribili in 6 giorni mentre la donna solo qualche escoriazione e tanto spavento. © RIPRODUZIONE RISERVATA