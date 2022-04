MONTEBELLUNA (TREVISO) - Si cosparge di alcol e si dà fuoco : entra in una tabaccheria, i presenti, sottochoc, riescono a salcarlo, spegnendo completamente le fiamme che lo stavano avvolgendo. Scena choc questa mattina, sabato 23 aprile, intorno alle 10.30 a Montebelluna.

Ragazzo si dà fuoco in stazione a Montebelluna

Secondo quanto ricostruito l'ustionato, un ragazzo di 21 anni, E.M., di origine marocchina, in evidente stato di alterazione psico-fisica, si è cosparso di alcol etilico nel sottopassaggio della stazione dei treni, poi è andato verso l'ufficio e da lì è entrato nella tabaccheria. Il giovane è stato portato d'urgenza in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.