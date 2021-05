MONTEBELLUNA - Non volevano pagare i pochi euro della cena al fast food e per questo hanno massacrato con calci e pugni il titolare del Kebab On Fire di piazza Monnet. Una brutale aggressione che risale a martedì sera, 4 maggio, costata un sopracciglio rotto e varie botte alle costole al 23enne pakistano Mushtaq Sajawal. In tre, tutti minorenni, erano entrati nel locale e dopo aver ordinato hanno ben pensato di andare via senza pagare. Ma...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati