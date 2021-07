Partorisce in auto assistita dai Carabinieri dopo la telefonata del marito in panico

MONTEBELLUNA - Provvidenziale intervento di soccorso dei Carabinieri di Montebelluna la notte scorsa: verso le 2.45 la Centrale Operativa ha ricevuto una richiesta d’aiuto per una donna di 31 anni che, a bordo di un'autovettura, stava per dare alla luce la propria figlia. A chiamare il 112 era il marito 36enne, trevigiano come la moglie, trafelato e preoccupato. Individuato il luogo da cui chiamava, una pattuglia ha subito raggiunto la strada principale di collegamento che da Volpago del Montello porta a Montebelluna, quindi, giunta in via Piave, all’altezza del Museo Civico, ha trovato l'auto in sosta con la coppia a bordo. Pochi secondi dopo la giovane donna, rotte le acque, ha dato la luce la neonata, assistita dai militari.

Nel frattempo era stato chiesto l’intervento del “118” e in pochi minuti è giunta un’autoambulanza con i sanitari del SUEM che constatate le buone condizioni di salute di madre e neonata, le hanno accompagnate in ospedale per il ricovero. Evidenti il sollievo e la gioia della giovane coppia del trevigiano: dopo il comprensibile spavento ha potuto godersi appieno la gioia per la nascita della figlia.