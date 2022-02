Risonanza Magnetica rimandata a tutti i pazienti dell'ospedale di Montebelluna: colpa di un tubo rotto

MONTEBELLUNA - Nelle prime ore della mattinata odierna nel vano tecnico della Risonanza Magnetica dell’Ospedale di Montebelluna si è verificata la rottura di un tubo ad alta pressione dell’acqua di raffreddamento. Sul posto è immediatamente intervenuto il personale dell’Ufficio Tecnico e delle Tecnologie Sanitarie. A seguito della rottura del tubo oggi la Risonanza non è stata messa in funzione. Sarà riattivata con ogni probabilità domani pomeriggio, previa verifica nuova tecnica prevista per domani mattina.

Oggi erano in programma 21 esami per il recupero delle liste d’attesa: tutti i pazienti sono stati contattati e ricalendarizzati. Domani mattina sono in programma 23 esami che saranno ugualmente posticipati. L’Ulss 2 si scusa per il disagio legato all’inconveniente tecnico.