MONTEBELLUNA (TREVISO) - Un terribile tumore alle ghiandole linfatiche contro il quale ha lottato con tutto se stesso in nome della voglia di vivere che lo caratterizzava, ha strappato ieri alle persone che amava Marco Caminiti. Lascia un figlio quindicenne, cui era molto legato. Montebellunese doc, conosciutissimo in città e non solo, Marco aveva solamente 49 anni. Apparteneva a una famiglia notissima in città. Il papà, Antonino, è stato per anni apprezzato primario della chirurgia di Montebelluna, fino alla pensione, avvenuta circa quindici anni fa.



Ma Marco non era noto solamente perché figlio di uno stimato professionista. Il quarantanovenne, che aveva frequentato il liceo scientifico e lavorava a sua volta in ambito medico come rappresentante di apparecchiature di tipo medicale: si era fatto infatti conoscere e apprezzare anche per la sua solarità e per la sua voglia di vivere e stare in compagnia che lo caratterizzavano. Lo si vedeva spesso in centro con gli amici di una vita per l'aperitivo; in tanti gli erano legati proprio per la sua socievolezza, simpatia e disponibilità. Sempre allegro, era attorniato da persone che gli volevano bene. E ieri, quando nel tardo pomeriggio la notizia della sua morte si è diffusa in città, una cappa di dolore e di pianto è piombata fra amici e conoscenti. Proprio all'ora dell'aperitivo, un momento che, fino a quando le condizioni glielo hanno permesso, tutti erano abituati a condividere con lui, assieme a quattro chiacchiere. E il pensiero di tutti è andato anche al giovane figlio, che in un'età cruciale perde la presenza di un genitore. Di fronte alla diagnosi della malattia, avvenuta un paio di anni fa, è stato del resto tentato l'impossibile per salvargli la vita, anche con dei pesanti cicli di chemioterapia. Nulla però hanno potuto le cure contro la gravità del male. Troppo aggressivo per poter essere debellato e permettergli di continuare a sorridere alla vita. e al futuro. (l.bon)