TREVISO - Il distretto dello Sportsystem trevigiano riprende a correre. Anzi, a pedalare: è il comparto degli accessori e dei componenti per biciclette, seppure minoritario in termini assoluti rispetto ai tradizionali ambiti delle calzature e degli articoli sportivi, a trainare le performance del comprensorio imprenditoriale che fa perno su Montebelluna nel 2021, contribuendo in misura determinante a riportarne il bilancio oltre i livelli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati