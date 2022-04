Montebelluna. ​Si è spenta Anna Cattelan, l'amica degli animali

MONTEBELLUNA - Si è spenta l'ex titolare di Alice e Filippo, Anna Cattelan. La donna è morta all'età di 65 anni dopo una breve malattia. Ha lottato con le unghie e con i denti fino all'ultimo respiro, ma giovedì mattina con l'aggravarsi della malattia, il cuore della 65enne ha smesso di battere per sempre. Storica titolare del negozio per animali di piazza Aldo Moro che per oltre 35 anni aveva gestito con la socia e amica Piera Modesto scomparsa due anni fa dopo un malore fatale. Conosciutissima, stimata e apprezzata da tutti, la Cattelan aveva intrapreso diversi viaggi in Africa. Dal nord al sud Africa, assieme alla sua socia aveva viaggiato attraverso il continente portando con sè una grande carovana di solidarietà alle donne africane, soprattutto a quelle di etnia Masai, cui era profondamente legata. Il negozio da sempre è stato un punto di riferimento per gli amanti e per gli appassionati degli animali, nonchè per numerose associazioni animaliste.



«Una persona dal cuore grande e di una generosità immensa -la ricordano gli amici- sempre sorridente e pronta ad aiutare gli altri: tutti sentiremo la sua mancanza». A piangere la scomparsa di Anna Cattelan ci sono anche gli amatissimi nipoti, Nicolò e Anna, con i parenti. E ovviamente i tantissimi amici da cui era circondata, dopo che una vita spesa per gli altri. L'ultimo saluto ad Anna verrà celebrato martedì 19 aprile alle 15 nella chiesa Votiva di Santa Maria Ausiliatrice di Treviso.



V.M.