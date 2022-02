Incidente mortale davanti all'ospedale, donna uccisa mentre attraversa la strada

MONTEBELLUNA – Travolta da un'auto mentre attraversa la strada, muore poco dopo il ricovero. Vittima dell'incidente successo oggi pomeriggio a Montebelluna è Maria Comin, 69 anni. La donna è stata centrata in pieno da un'auto, in via Monte Grappa, a pochi passi dall'ospedale San Valentino, dove è stata subito trasferita. Erano da poco passate le 18. Le cure dei sanitari del Suem 118 sono state tempestive. Ma le ferite riportate nell'impatto erano troppo gravi: purtroppo non le hanno lasciato scampo. L'automobilista si è fermato subito a prestare soccorso. Dei rilievi si è occupata invece la polizia stradale, che ora dovrà accertare l'esatta dinamica e le cause del mortale.